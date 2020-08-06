Граждане Украины с 7 августа смогут въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений.

Соответствующая информация размещена на сайте правительства страны, сообщает Европейская правда.

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил «зеленый» список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию с завтрашнего дня, 7 августа, без дополнительных ограничений. В список, помимо Украины, добавлены Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия и Зимбабве.

Как известно, с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины был возможен лишь в случае прибытия авиационным транспортом, так как страна находилась в «желтом» списке.

По новому решению, украинцы смогут пересечь границу и на авто, как и граждане других стран «зеленого» списка. Также больше нет необходимости в наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.

Накануне стало известно, что Черногория отнесла Россию сразу к «зеленому» списку, что вызвало возмущение украинского посольства.