Во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции объединенных сил. Он проверил, как соблюдается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Украинские военные рассказали, что сейчас ситуация на их участках линии фронта спокойная.

«Для нас сейчас это дико, что тишина происходит. Мы все здесь люди мотивированные, которые хотят освободить свою страну как политическим путем... А если не получится политическим, то военным. Мы назад отступать не будем. Мы на передовой, а вы уже на политическом фронте», - отметил сержант Николай.

В то же время бойцы поддерживают боевой дух и проводят тренировки, чтобы не терять навыков.

«Моя первоочередная задача – выполнение боевой задачи и сохранение жизни личного состава. Хотелось бы, чтобы реально это все поскорее закончилось, чтобы мои бойцы смогли вернуться домой и знали, что победа будет за нами», - отметил один из украинских воинов на передовой.

Зеленский заявил, что эффективность перемирия подтверждается уровнем напряженности на линии фронта, который за последние две недели существенно снизился. До перемирия боевики обстреливали позиции украинской армии в среднем 16-18 раз в сутки преимущественно из тяжелого вооружения. И в основном это был прицельный огонь.

В то же время он подчеркнул, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары. Поэтому сегодня ВСУ могут отвечать, но стараются не поддаваться на регулярные провокации.

«Берегите себя и всех берегите», - обратился Зеленский к бойцам.

Выехав на передовую, чтобы проверить ситуацию там, Зеленский пообщался с известным украинским воином - подполковником Вадимом Сухаревским, который начал бороться за независимость нашего государства с начала войны в Донбассе и получил два ордена Богдана Хмельницкого. Он, в частности, участвовал в первом столкновении у Славянска. Вадим Сухаревской рассказал об опыте участия в войне в ее начале, в частности о боях за Славянск. Он отметил, что тогда, весной 2014-го, был реальный шанс не допустить захвата города.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Боевики несколько раз его нарушили. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.

Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе.