Facebook впервые удалил пост президента США Дональда Трампа за того, что он распространил ложную информацию о коронавирусе.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Reuters.

Трамп запостил короткое видео интервью телеканалу Fox, в котором он утверждал, что дети «почти не уязвимы» к COVID-19.

В Facebook утверждают, что видео содержит ложную информацию о том, что группа людей имеет иммунитет к COVID-19. Это является нарушением правил соцсети по дезинформации о коронавирусе.

Кроме того, Twitter заблокировал аккаунт предвыборного штаба Трампа за аналогичное сообщение. Они имеют удалить этот пост, чтобы иметь возможность восстановить работу страницы.

Представитель штаба Трампа обвинила соцсети в предвзятости к президенту и считает, что они «не является арбитрами истины».

Впрочем, по подсчетам ВОЗ, с 24 февраля и до 12 июля примерно 4,6% от всех больных COVID-19 составляли дети 5-14 лет.

В мае Дональд Трамп назвал протестующих движения Black Lives Matters «бандитами» и написал в Facebook: «Когда начинается мародерство — начинается стрельба». Последняя фраза имеет историческую расистскую подоплеку: в 1967 году ее использовал глава полиции Майами Уолтер Хедли, оправдывая применение силы против чернокожих американцев.

Тогда руководитель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что соцсеть не будет скрывать и не будет удалять этот пост, поскольку «люди должны самостоятельно» дать ему оценку, а «ответственность за людей у власти может наступить только тогда, когда их слова анализируют открыто».

С таким решением не согласились сотрудники и ученые, которых финансирует фонд Цукерберга и его жены. После этого в Facebook решили пересмотреть свою политику в отношении удаления постов.