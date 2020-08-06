Крымский полуостров стремительно пересыхает. Без воды с каждым днем остаются все новые села, а в города ее подают по часам. Люди покидают насиженные места, поскольку из-за засухи не могуг ничего выращивать и зарабатывать на сельском хозяйстве.

Села Крыма остаются без воды

Село Богдановка в Симферопольском районе осталось без воды. Единственная скважина, которая поила этот населенный пункт, пересохла. Аналогичная ситуация и в селе Мирное.

Воду людям доставляют два раза в день водовозками. Жители тут выстраиваются в длинные очереди, среди них – много пенсионеров и инвалидов. Они тоже вынуждены таскать ведра домой.

«Ну пить такую воду нельзя, первое время ее вообще с листьями привозили. Она вонючая. Мы ее используем для унитаза и кипятим, чтобы помыть посуду», – рассказывает жительница села Катерина Алексеева.

А село Нахимово в Красногвардейском районе на северо-западе полуострова уже давно живет без воды. Хоть населенный пункт и маленький, но на всех тут лишь один колодец с мутной жидкостью, которой с каждым годом становится все меньше.

В связи с этим жители уезжают, тут уже много заброшенных домов и земельных участков. Без воды тут мало что растет, а из колодца ее не натаскаешься.

Из кранов течет вонючая вода

В самом Симферополе местные жалуются на постоянное отключение и низкое качество воды. По данным оккупационного правительства полуострова, воды для города хватит примерно на 100 дней. Поэтому планируют подачу из Аянского водохранилища.

А вот мутность и низкое качество в «Вода Крыма» объясняют тем, что теперь приходится пользоваться подземными источниками, которые до этого были законсервированы. На трубах изнутри образовался налет, вода его смывает и несет в дома и квартиры симферопольцев.

«Знаете, вместо этого Крымского моста, который ничего нам не дал, лучше отремонтировали бы все трубы в городе. Они и раньше были в плачевном состоянии, а за эти годы «власти» ничего не сделали. Для приготовления еды я набираю с вечера в банки воду, чтобы она отстоялась. Утром на дне слой ржавчины в два пальца. Тут не засуха виновата, а наши службы», – возмущается жительница Симферополя Анна Николаевна.

«Мы заказываем воду в бутылях. Так как то, что течет из наших кранов, годится разве что для туалета. Даже мыться в такой воде страшно», – рассказывает симферополец Евгений Новиков.

Засуха ударила по сельскому хозяйству

Несмотря на дожди, которые прошли в июле, ситуация с наполнением водохранилищ не улучшилась. По данным крымского Гидрометцентра, общий объем уменьшился почти на 8,5 млн кубов по сравнению с прошлым месяцем.

Так, стремительно мелеют Чернореченское и Тайганское водохранилища, в первом вода отступила от дамб примерно на 100 м.

Страдают от засухи и фермеры, в этом году они не смогут собрать большой урожай зерновых. Некоторые говорят, что зерна даже не хватит для того, чтобы накормить птиц и крупный рогатый скот.

Сельскому хозяйству не хватает не только воды. Почва становится с каждым годом более соленой, а это серьезно вредит семенам. При такой ситуации «министр сельского хозяйства» Крыма Андрей Рюмшин заявил, что возьмут под контроль вывоз зерновых за пределы полуострова.

По его данным, сегодня на полуострове получают по 1,8 тонн с гектара пшеницы, и по 2 тонны с гектара ячменя. А в прошлом году эти цифры составляли 3,2 тонны, а некоторые хозяйства давали и по 5-6 тонн зерна с гектара.

Также с перекрытием Северо-Крымского канала перестали выращивать рис. А вот что уродилось на полуострове, так это лук. Его так много, что продавать его придется по себестоимости и даже ниже.

Купят самолет и нагонят дождь

Оккупанты уже придумали, как будут бороться с засухой и вызывать дождь. Для этого собираются приобрести самолет Ан-26 «Погода», с помощью которого будут вызывать осадки. На нем установлены специальные блоки, в которых заряжены патроны с йодом серебра.

При выстреливании такого заряда происходит воспламенение состава льдообразующего действия, который создает в небе трассу высокодисперсного аэрозоля льдообразующего реагента, он воздействует на переохлажденные облака и вызывает осадки. Таким образом, облака собираются превращать в дождь.

Такой эксперимент так называемым крымским властям обойдется в 25,5 млн рублей (примерно 350 тысяч долларов).

Кроме этого, на полуострове решили перекачать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Местные «патриоты» называют это великим достижением российских военных.

Именно они проложили трассу, по которой течет вода из толстых труб. Правда, она течет прямо по околицам населенных пунктов, где можно встретить людей. Сейчас им строжайше запретили там ходить.

Не отказались и от идеи прокладки труб с пресной водой из России на полуостров по дну моря. Однако для этого потребуются огромные средства.