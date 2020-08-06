По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 711 220 человек, выздоровели 12 163 754 человек.

В целом подтверждено 18 975 254 случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, сообщает УНИАН.

Лидером по количеству больных остаются США – 4 973 568 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 862 761 больных, Индии – 1 963 239 случаев, в России – 866 627, Южно-Африканской республике – 529 877.

Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.