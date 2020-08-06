Кабинет Министров предложил вынести на рассмотрение парламента законопроект, который отменит военно-квартирную повинность для физических и юридических лиц в случае введения правового режима военного положения.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 5 августа без обсуждения, сообщает Укринформ.

«Предлагается исключить пункт 17 части первой статьи 8 Закона, что позволит военному командованию осуществлять меры правового режима военного положения, не используя при этом определенные этим законом полномочия военного командования по установлению военно-квартирной повинности и придерживаясь предписаний и положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека», - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Таким образом, Кабинет министров инициировал исключить из Закона Украины «О правовом режиме военного положения» норму, согласно которой в Украине или в отдельных местностях, где введено военное положение, военное командование совместно с военными администрациями и местными органами власти имели возможность «устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений».

В пояснительной записке также отмечается, что при подготовке законопроекта консультации с заинтересованными сторонами не проводились, поскольку «реализация Закона не окажет влияния на интересы отдельных слоев населения, объединенных общими интересами, субъектов хозяйствования». Так же консультации не проводились с профсоюзами, ассоциациями органов местного самоуправления или соответствующими органами местного самоуправления.

Проект закона был разработан Министерством обороны во исполнение резолюции первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины от 07.08.2019 №47680 /19/1-18 Степана Кубива.