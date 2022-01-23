В период с 16 по 21 января 2022 года на территорию Беларуси прибыло более 33 военных эшелонов с техникой и военнослужащими в рамках проведения общих стратегических учений Вооруженных сил РБ и РФ "Союзная решимость". Согласно данным графика движения в Беларусь прибудет 200 эшелонов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеграмм-канал Belzhd_live.

Общее количество прибывших составов - 200 военных эшелонов - такой цифры еще не было никогда. Они имеют в среднем 50 вагонов. Задействованы в них следующие единицы подвижного состава: пассажирские вагоны, крытые вагоны (перевозки взрывчатых материалов 1 класса опасности и переоборудованные под перевозку людей), платформы для перевозки военной техники и вагоны прикрытия.

К примеру, во время проведения совместных учений "Запад - 2021" в Республику Беларусь прибыло всего 29 военных эшелонов в месяц.