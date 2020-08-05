В ночь с 4 на 5 августа в Кривом Роге произошла погоня со стрельбой – патрульные пытались задержать водителя, который на светофоре протаранил их автомобиль, сообщает пресс-служба полиции.

Вчера, около полуночи, служебный автомобиль патрульных остановился на перекрестке улиц Эдуарда Фукса и Кирилло-Мефодиевская на запрещающий сигнал светофора.

В это время в заднюю часть авто Toyota Prius на скорости влетел автомобиль «Москвич». Совершив ДТП, водитель за рулем Москвича не остановился, а, набрав скорости, продолжил движение.

Полицейские начали догонять беглеца и не раз подавали ему сигналы об остановке, однако водитель не реагировал.

Во время движения руководитель Москвич неоднократно нарушал ПДД, а именно: осуществлял проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, а затем, пытаясь уйти от преследования полицейских, выехал на встречную полосу движения и продолжал в дальнейшем игнорировать законные требования патрульных. В радиоэфире все экипажи патрульной полиции получили ориентировку об автомобиле-нарушителе.

Поскольку водитель Москвича своими действиями создал угрозу жизни и здоровью людей, для остановки транспортного средства путем его повреждения, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ «О Национальной полиции Украины», полицейский применил табельное оружие и осуществил выстрелы по колесам авто. Еще некоторое время автомобиль продолжал движение, однако вследствие полученных повреждений остановился на улице Электрозаводская в Покровском районе.

Водителя задержали и доставили в Покровское отделение полиции.

Отметим, что в тот вечер патрульные останавливали указанное транспортное средство «Москвич» за нарушение ПДД. Водитель не предъявил для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, за что ему вынесли админпостановление по ст. 126 КУоАП. Инспекторы отстранили мужчину от управления и предупредили, что он не имеет права в дальнейшем двигаться и может передать руль другому водителю.

Впрочем позже водитель Москвича не придерживался запрета и не выполнил указания патрульных.

Следователями внесены сведения в Едрей по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти при исполнении им служебных обязанностей) УК.

В результате происшествия пострадавших нет.