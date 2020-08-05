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Праздник первого звонка в Украине в этом году может пройти в новом формате. В частности, это посоветовала сделать школам заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, передает «Украинская правда».

Мандзий советует школам праздновать начало нового учебного года в рамках класса.

«Мы определенно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий. Но формат встреч и проведения 1 сентября вы можете определить в каждом заведении индивидуально. Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все же меньше людей и это наша школьная семья. Не подвергайте друг друга опасности и придумайте креативный формат. А я точно знаю о креативности наших школьных команд», - сказала чиновница.

По ее словам, подобные мероприятия должны проходить на открытом воздухе.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября.
ForUm

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