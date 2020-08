Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более чем $3 млрд.

Об этом заявил губернатор Бейрута Марван Абуда, сообщает «Украинская правда».

«Я думаю, что от 250 до 300 тысяч человек сейчас без дома», – отметил он.

Абуд добавил, что ориентировочная стоимость ущерба от взрыва 4 августа составила от 3 до 5 миллиардов долларов.

По его словам, инженеры и технические команды еще не провели официальную оценку. Вместе с тем Абуд отметил, что взрыв нанес ущерб половине города.

