Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более чем $3 млрд.

Об этом заявил губернатор Бейрута Марван Абуда, сообщает «Украинская правда».

«Я думаю, что от 250 до 300 тысяч человек сейчас без дома», – отметил он.

Абуд добавил, что ориентировочная стоимость ущерба от взрыва 4 августа составила от 3 до 5 миллиардов долларов.

По его словам, инженеры и технические команды еще не провели официальную оценку. Вместе с тем Абуд отметил, что взрыв нанес ущерб половине города.

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA — Joe Truzman (@Jtruzmah) August 4, 2020

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены. Количество погибших составило по меньшей мере 100 человек.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.