﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Удар по НПЗ у Волгограді, протести в Сербії, рекорди Біткоїна, новий штам COVID та ситуація на фронті

Ранковий дайджест ForUА: Удар по НПЗ у Волгограді, протести в Сербії, рекорди Біткоїна, новий штам COVID та ситуація на фронті

14 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • У липні кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула найвищого рівня за останні три роки, ООН. Минулого місяця зафіксовано щонайменше 1674 постраждалих: 286 загиблих та 1388 поранених. Це найбільший показник із травня 2022 року та на 22,5% більше, ніж у липні 2024-го.

  • Волгоград другу ніч поспіль атакували невідомі дрони: цього разу вони влучили по місцевому НПЗ, спричинивши розлив і займання нафтопродуктів, — росЗМІ. Губернатор назвав удар «масованим». Аеропорт міста закрито.

  • Масові протести в Сербії набирають обертів, понад 60 людей постраждали, — Al Jazeera. Другий день поспіль у країні тривають сутички між противниками та прихильниками президента Александра Вучича. Поліція втручається, аби розділити натовпи, зокрема у Врбасі та Нові-Саді, де демонстранти кидали одне в одного сигнальні ракети та інші предмети.

  • Близько 650 тисяч чоловіків призовного віку втекли з України, інші переховуються, The Telegraph. За даними видання, ситуація з дезертирством набирає обертів: щодня понад 400 військових залишають свої позиції на фронті.

  • Британія відмовилася від ідеї введення 30-тисячного контингенту в Україну, The Times. Лондон пропонує більш «реалістичну місію»: гарантії безпеки з повітря над західною частиною України, навчальна підтримка українських військових та розмінування Чорного моря.

  • Bitcoin цієї ночі оновив історичний рекорд, перевищивши позначку $123 500, — дані біржі.

  • Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, — Генштаб. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для виявлення та знищення груп російських окупантів. Для посилення оборони на Добропільському та Покровському напрямках головнокомандувач ЗСУ виділив додаткові сили та засоби.

  • В Одесі виявили перевищення шкідливих речовин у морі, Державна екологічна інспекція. У прибережній зоні спостерігається масове скупчення водоростей, які хвилями прибиває до берега. Вода набуває зеленого, брудно-жовтого або коричневого відтінку.

  • В Україні зафіксували новий штам коронавірусу «Nimbus»,МОЗ. Симптоми нового штаму включають кашель, закладеність носа, втому та головний біль. Пацієнти також повідомляють про сильний біль у горлі, який описують як «відчуття бритви», що ускладнює дихання та ковтання.

  • КНДР планує перекинути до Росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки, включно з танками та БТРами, — Буданов.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НПЗмиротворцівійнамобілізаціяBitcoinCOVIDСЗЧДобропілля
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Берлін надасть Києву пакет військової допомоги на півмільярда доларів
Полiтика 13.08.2025 22:52:24
Берлін надасть Києву пакет військової допомоги на півмільярда доларів
Читати
«Потрібно саджати до в’язниці»: Навроцький закликав криміналізувати символіку ОУН-УПА
Полiтика 13.08.2025 22:33:11
«Потрібно саджати до в’язниці»: Навроцький закликав криміналізувати символіку ОУН-УПА
Читати
Мережа агентів ГРУ у Запоріжжі: Священик УПЦ (МП) вербував агентів для РФ
Надзвичайні події 13.08.2025 22:14:14
Мережа агентів ГРУ у Запоріжжі: Священик УПЦ (МП) вербував агентів для РФ
Читати

Популярнi статтi