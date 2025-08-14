Ранковий дайджест ForUА: Удар по НПЗ у Волгограді, протести в Сербії, рекорди Біткоїна, новий штам COVID та ситуація на фронті

14 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

У липні кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула найвищого рівня за останні три роки, — ООН. Минулого місяця зафіксовано щонайменше 1674 постраждалих: 286 загиблих та 1388 поранених. Це найбільший показник із травня 2022 року та на 22,5% більше, ніж у липні 2024-го.

Волгоград другу ніч поспіль атакували невідомі дрони: цього разу вони влучили по місцевому НПЗ, спричинивши розлив і займання нафтопродуктів, — росЗМІ. Губернатор назвав удар «масованим». Аеропорт міста закрито.

Масові протести в Сербії набирають обертів, понад 60 людей постраждали, — Al Jazeera. Другий день поспіль у країні тривають сутички між противниками та прихильниками президента Александра Вучича. Поліція втручається, аби розділити натовпи, зокрема у Врбасі та Нові-Саді, де демонстранти кидали одне в одного сигнальні ракети та інші предмети.

Близько 650 тисяч чоловіків призовного віку втекли з України, інші переховуються, — The Telegraph. За даними видання, ситуація з дезертирством набирає обертів: щодня понад 400 військових залишають свої позиції на фронті.

Британія відмовилася від ідеї введення 30-тисячного контингенту в Україну, — The Times. Лондон пропонує більш «реалістичну місію»: гарантії безпеки з повітря над західною частиною України, навчальна підтримка українських військових та розмінування Чорного моря.

Bitcoin цієї ночі оновив історичний рекорд, перевищивши позначку $123 500, — дані біржі.

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, — Генштаб. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для виявлення та знищення груп російських окупантів. Для посилення оборони на Добропільському та Покровському напрямках головнокомандувач ЗСУ виділив додаткові сили та засоби.

В Одесі виявили перевищення шкідливих речовин у морі, — Державна екологічна інспекція. У прибережній зоні спостерігається масове скупчення водоростей, які хвилями прибиває до берега. Вода набуває зеленого, брудно-жовтого або коричневого відтінку.

В Україні зафіксували новий штам коронавірусу «Nimbus», — МОЗ. Симптоми нового штаму включають кашель, закладеність носа, втому та головний біль. Пацієнти також повідомляють про сильний біль у горлі, який описують як «відчуття бритви», що ускладнює дихання та ковтання.