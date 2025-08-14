Нові загрози COVID-19: штами Nimbus і Stratus стрімко ширяться Україною

В Україні зафіксували два небезпечні субваріанти коронавірусу штаму Омікрон — Nimbus (NB.1.8.1) та Stratus (XFG). Обидва вже стрімко поширюються у світі та офіційно визнані ВООЗ такими, що потребують особливої уваги. Через специфічні зміни у білку-шипі вони швидше поширюються та можуть викликати тяжкий перебіг хвороби у людей з ослабленим імунітетом, навіть якщо вони були раніше вакциновані.

Перший випадок Nimbus підтвердили у серпні у Вінницькій області. Цей варіант вперше з’явився у світі на початку 2025 року та швидко дістався США, де вже спричинив локальні спалахи. Його особливість — гострий біль у горлі, який проявляється ще до основних симптомів.

Ще тривожніша ситуація зі Stratus — в Україні вже зафіксовано 38 випадків. Серед перших ознак — раптова втрата голосу або сильна охриплість. Лікарі попереджають: навіть ті, хто перехворів COVID-19 чи був вакцинований, можуть захворіти знову, адже мутації допомагають вірусу уникати імунного захисту.

На думку експертів, швидке поширення цих варіантів може стати поштовхом для нової хвилі інфекції вже восени. Хоча ці субваріанти не викликають тяжчий перебіг, ніж попередні варіанти, ризики ускладнень залишаються високими для людей із груп ризику.

За даними МОЗ, актуальна омікрон-специфічна вакцина доступна в Україні, а ревакцинацію радять проводити кожні 6–12 місяців. Особливу увагу слід приділити групам ризику — медпрацівникам, військовим, вчителям, людям 60+ та пацієнтам з ослабленим імунітетом.

Як повідомляло раніше ForUa, новий варіант коронавірусу COVID-19 під назвою Stratus (XFG) зафіксовано вже у семи областях та Києві.