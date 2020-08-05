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ЦИК направила Кабинету Министров Украины предложения, направленные на предотвращение распространения COVID-19 во время местных выборов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе комиссии.

С целью надлежащей подготовки и проведения местных выборов 25 октября в Комиссии была создана рабочая группа, в состав которой входят, в частности, народные депутаты Украины, представители Совета национальной безопасности и обороны, Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья, Министерства развития общин и территорий, Министерства внутренних дел и государственной пограничной службы Украины, а также представители международных организаций.

Во время сегодняшнего заседания Комиссия одобрила и направила Кааб минуУкраины наработанные рабочей группой предложения.

Они включают в себя широкий спектр общих требований по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведения местных выборов. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации. А также - перечень противоэпидемических мероприятий, которые должны быть осуществлены органами исполнительной власти и органами местного самоуправления для обеспечения организации и проведения выборов.

Ознакомиться с предложениями можно на официальном сайте Комиссии в приложении к соответствующему постановлению.
ForUm

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