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В Киевской областной администрации двое сотрудников заболели COVID-19, сообщается на странице КОГА в Facebook.

«Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем ​​наличие коронавируса у двух заместителей председателя КОГА. Был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделано ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили», - говорится в сообщении.

На данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй - в больнице. Состояние обоих – стабильное.

«Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм, - заверил глава ОГА Василий Володин. - Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем. Желаю всем здоровья и еще раз прошу соблюдать правила карантина».
ForUm

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