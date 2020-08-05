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В Окружной административный суд Киева поступил иск, где ответчиком указано Министерство юстиции Украины об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии «Слуга народа». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи Закона «О политических партиях в Украине» и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии «Слуга народа». Также истец просит ОАСК обязать Министерство юстиции совершить действия, заключающиеся в осуществлении представления в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.
ForUm

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