По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационные одиночные выстрелы в сторону украинских позиций. В частности ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского.

Украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали.