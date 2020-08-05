также в разделеОбщество
Мендель может подать в суд из-за «беременности от Зеленского» 10
Шесть украинцев задержаны в Польше за подпольное производство сигарет 10
В Украине запускают передвижные отделения Укрпочты 18
Двое заместителей главы Киевской ОГА подхватили коронавирус 12
В Украине стартует онлайн-нацотбор на Детское Евровидение-2020 9
Израиль призвал Украину не пускать хасидов в этом году 18
ЦИК обратилась в полицию из-за рекордного количества изменений избирательных адресов на Одесчине 16
Следователю с Черкасчины сообщили о подозрении по «делу Майдана» 12
СМИ: Руководитель АМПУ не задекларировал недвижимость в Германии на 13 миллионов 70
СБУ блокировала контрабанду красного дерева в Евросоюз 15
Нарушителей весовых норм в июле оштрафовали почти на 22 миллиона 16
Суд просят аннулировать регистрацию «Слуги народа» 23
В Киеве задержали «самообороновца Крыма» 16
МВД отреагировало на избиение украинки в Турции 27
НАБУ повторно вызывает Вовка и судей ОАСК на допрос и грозит объявить их в розыск 26
4 августа. Картина дня 26
Аномалия в Карпатах: за сезон не сошла ни одна лавина 15
Минюст анонсирует большую распродажу тюрем 24

По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационные одиночные выстрелы в сторону украинских позиций. В частности ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского.

Украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги