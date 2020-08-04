также в разделеОбщество
4 августа. Картина дня 20
Аномалия в Карпатах: за сезон не сошла ни одна лавина 12
Минюст анонсирует большую распродажу тюрем 11
Суд оставил Шайтанова под арестом до октября 13
Черногория открыла границы для россиян без ограничений, Украина возмущена 47
НАПК составило протокол в отношении «слуги народа» 16
УЗ разрешит проводникам пользоваться газовыми баллончиками 11
Дело Гандзюк: Суд оставил Мангера под стражей 16
Львов не будет ужесточать карантин 14
В Украине продолжаются клинические испытания четырех препаратов от COVID-19 13
Поезда будут останавливаться в «красной зоне» для высадки пассажиров 22
Сотрудник Минветеранов требовал от участника АТО 360 тысяч взятки 12
Минюст на время карантина позволил осужденным краткосрочные свидания 15
МИД: На норвежском лайнере со вспышкой коронавируса украинцев нет 12
Укрзализныця обещает компенсацию избитой в поезде девушке 28
В Минздраве объяснили, как регион может выйти из «красной» зоны 90
Ляшко назвал ситуацию с прививками в Украине «не очень утешительной» 23
Минздрав ожидает второй волны COVID-19 осенью 54

Вчера, 3 августа, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1,32 млрд грн неправомерной выгоды, сообщает пресс-.

В обмен на деньги чиновник пообещал «помочь» частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих «услуг» чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.

Чиновника ОГА задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Детективы НАБУ принимают необходимые действия для установления всех обстоятельств совершения преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги