Вчера, 3 августа, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1,32 млрд грн неправомерной выгоды, сообщает пресс-.

В обмен на деньги чиновник пообещал «помочь» частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих «услуг» чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.

Чиновника ОГА задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Детективы НАБУ принимают необходимые действия для установления всех обстоятельств совершения преступления.