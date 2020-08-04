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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова считает, что систему финансирования пенсий следует пересмотреть, в частности, ввести накопительную модель. 

Такое мнение она высказала на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Нам надо пересмотреть модель общественного финансирования наших пенсий. И надо ввести другие модели, в том числе накопительную, для того, чтобы следующие поколения пенсионеров наконец были не в худших ситуациях, как это сегодня происходит, как было с предыдущими поколениями, а в лучших. Наше молодое поколение, молодая генерация финансово гораздо грамотнее, чем мы в предыдущие периоды, и они смогут позаботиться о своих накоплениях. Речь идет о пенсионной накопительной системе, и несколько законопроектов по ней внесены в парламент «, - отметила Третьякова.

Это, в частности, законопроекты №2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», №2617 «О введении программ пенсионного обеспечения за выслугу лет», №2141 «О внесении изменений в Закон Украины « О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц « относительно возобновления действия предыдущих редакций норм указанного Закона», а также №2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию», который, по словам Третьяковой, она относит к «своим личным неудачам и неудачам комитета».

Третьякова также отметила, что Украина - одна из стран в мире, которые тратят из ВВП и госбюджета значительные проценты на пенсионное обеспечение, и при этом оно остается достаточно плохим.
ForUm

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