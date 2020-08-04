В украинских СМИ появилась информация, что народный депутат от партии «Слуга народа», кандидат в мэры Киева Ирина Верещук имеет отношение к секте «Международное общественное движение «АллатРа». Доказательством тому является интервью Верещук на телеканале секты, во время которого она зачитала фрагменты из культовой книги организации с одноименным названием.

«Душа – это словно чистый родник. Когда ты чувствуешь душу, поддерживаешь с ней постоянный чувственный контакт, то важные в жизни духовные дела, добрые дела, помощь другим людям приходят так, как будто кто-то помогает свыше», - зачитала Верещук фрагмент книги и добавила, что всегда живет с таким убеждением.

Депутат заявила, что главным жизненным кредо считает общественную активность, движение к гармоничному созидательному обществу и любовь к людям. По жизни видит себя в роли берегини, готова делать добрые дела. Она также выразила надежду, что Господь ей в этом поможет.

Как нам стало известно, свою избирательную кампанию на выборах мэра Киева Верещук будет строить на образе берегини не только столицы, но и всего украинского народа.

Очевидно, по мере приближения даты местных выборов, которые назначены на 25 октября, будет всплывать все больше пикантных подробностей из жизни кандидатов в мэры и депутатов.

Напомним, Ирина Верещук попадает в скандалы не первый раз. Ранее она оскандалилась во время дебатов с кандидатом в мэры столицы «свободовцем» Юрием Левченко в эфире на канале «Апостроф ТВ». Левченко обвинял действующего мэра Киева Виталия Кличко в нарушениях, а Верещук перебила оппонента и принялась защищать Кличко.

После этого народный депутат Гео Лерос на своей странице в Фейсбуке написал, что Виталий Кличко реальный кандидат в мэры Киева от «Слуги народа», а Верещук всего лишь «неприкрытый технический кандидат».

Так же Верещук попала в скандал с покупкой ботов для своего аккаунта в Инстаграм. Она заявила, что не знает «доброжелателей», которые заплатили за тысячи ботов и никак не может избавиться от этих ботов.

В одном из интервью Верещук насчитала в администрации Кличко 95 тысяч сотрудников.

Кроме этого, она считает, что столичные застройщики, представители бизнеса или смотрящие - не являются злом. Они всего лишь работают по установленным для них правилам.

Является частым гостем телеканалов «112 Украина», Newsone, «НАШ.МАКСИ-ТВ» и «ZIK».