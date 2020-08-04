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В портовой части столицы Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Сообщается  о по меньшей мере 10 погибших. 

По состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, в Киеве – у 108 человек. 

Пассажирские поезда Укрзализныци будут останавливаться в «красной зоне» для высадки пассажиров.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, как область может выйти из «красной зоны» карантина. 

В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября. 

Кабинет Министров снял запрет на экспорт масок и респираторов.

Задержанные в конце июля россияне дали показания, что их направили специально в Беларусь, заявил в послании народу и Национальному собранию президент Александр Лукашенко. Также, по его словам, поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг.
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