В портовой части столицы Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Сообщается о по меньшей мере 10 погибших.

По состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, в Киеве – у 108 человек.

Пассажирские поезда Укрзализныци будут останавливаться в «красной зоне» для высадки пассажиров.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, как область может выйти из «красной зоны» карантина.

В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

Кабинет Министров снял запрет на экспорт масок и респираторов.

Задержанные в конце июля россияне дали показания, что их направили специально в Беларусь, заявил в послании народу и Национальному собранию президент Александр Лукашенко. Также, по его словам, поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг.