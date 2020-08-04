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В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября. Об этом заявил заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, сообщает УНИАН.

«Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании. Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель», - отметил он.

По словам Ляшко, министром здравоохранения подготовлено поручение областным государственным администрациям: подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавирусной болезни, сочетание этих инфекций. «Мы должны быть готовы», - подчеркнул он.

«Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время», - пояснил Ляшко.

«Сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID-19,  поэтому призываем соблюдать противоэпидемическе мероприятия, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны на территории нашего государства «, - сказал он.

Кроме того, главный санитарный врач призвал украинский вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни, а также чтобы облегчить работу медикам.

Напомним, по состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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