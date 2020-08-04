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Кабинет Министров снял запрет на экспорт масок и респираторов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли, сельского хозяйства Тарас Качка.

«Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт действовавшей в связи с коронавирусом. Это тихая, но важная новость. Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен», – написал он.

По словам министра, с начала карантина для него было крайне важным чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то они были наименьшими. «Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (СИЗы и гречка), запреты были обоснованы и мы наконец отказались от этой практики», – подчеркнул Качка.

Напомним, в марте Кабинет Министр принял решение запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения.
ForUm

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