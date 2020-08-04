Заболевания коронавирусом обнаружили еще у 108 жителей Киева. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве увеличило сь за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 53 женщины в возрасте от 19 до 82 лет и 6 девочек от 9 до 13 лет. А также 46 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет и трое мальчиков от одного до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21, в Днепровском - 18, в Святошинском и Печерском районах - по 13 случаев, - отметил мэр Киева.

Напомним, по состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.