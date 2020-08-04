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Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет насчитывать до 300 сотрудников. Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил в интервью Defense Express.

«Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины уже создано и получило печать. Сейчас решаются бюрократические вопросы, например, положение и кадры. Министерство должно быть компактным, речь идет о 150 человек на первом этапе и максимум до 300 специалистов в дальнейшем. В то же время мы не должны допустить разрыва в передаче функций между Минэкономики и вновь созданным министерством, в частности в деле государственного оборонного заказа», – отметил он.

По словам Уруского, руководящее звено министерства не будет искусственно раздуто.

Он отметил, что у министра будет четыре заместителя, а кандидаты на должности уже отобраны. После прохождения всех проверок и собеседований ими должны стать Валерий Иващенко, Виталий Немилостивый, Тарас Коваленко и Юрий Петровский, добавил он.

Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
ForUm

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