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В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что среди экипажа и пассажиров норвежского лайнера Roald Amundsen, где произошла вспышка коронавируса, украинцев не было.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

«Проверила наш консул все с компанией - ни среди членов экипажа, ни среди пассажиров граждан Украины нет», - сообщил он.

Ранее в МИД выясняли информацию о гражданстве лиц, находившихся на лайнере.

Напомним, на днях стало известно о массовом заражении коронавирусом на борту круизного лайнера «Руаль Амундсен» компании Hurtigruten. Там заболели 36 членов экипажа и минимум пять пассажиров. Всего на борту успели побывать несколько человек.

В органах здравоохранения опасаются, что вирус мог быть разнесен в десятки городов и сел вдоль западного побережья страны.

В связи с инцидентом Норвегия на две недели запретила высадку с больших круизных лайнеров в своих портах.
ForUm

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