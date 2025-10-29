Австралійка померла на острові, де її забули під час круїзу, квиток на який коштує десятки тисяч доларів

80-річну австралійку знайшли мертвою на острові Великого Бар'єрного рифу. Там її залишив круїзний лайнер.

Про це пише BBC.

Ще 25 жовтня жінка разом з іншими пасажирами круїзного лайнера Coral Adventurer ходила в похід на острів Лізард, коли відокремилася від групи, щоб відпочити.

Корабель покинув острів близько заходу сонця, але повернувся через кілька годин, після того як екіпаж зрозумів, що одна жінка зникла. Її тіло знайшли вже вранці наступного дня під час масштабної пошукової операції. Подробиці невідомі.

Австралійське управління морської безпеки заявило, що розслідування триває. Зокрема, посадовці планують зустрітися з екіпажем судна.

Як вказують медіа, усе сталося під час першої зупинки 60-денного круїзу навколо Австралії, вартість квитків на який сягала десятків тисяч доларів. Жінка приєдналася до групового походу на найвищу вершину острова, Кукс-Лук. Але вона не повернулася на корабель, який згодом відплив без неї.

Минулого тижня поблизу острова плавала жінка, яка розповіла ABC, що близько опівночі 25 жовтня вона бачила гелікоптер, який використовував прожектор для пошуку пішохідної стежки на острові.

Ще кілька людей зі смолоскипами вирушили на острів, аби розшукати жінку.

«Було дуже сумно, що в цьому раю сталася така трагедія. Це мав бути щасливий час для тієї прекрасної пані», — зазначила Трейсі Айріс.

За словами поліції Квінсленду, у межах розслідування підготують звіт про «раптову та непідозрілу смерть».

Виконавчий директор Coral Expeditions Марк Фіфілд заявив, що персонал зв'язався з родиною жінки та запропонував підтримку у зв'язку зі смертю. Компанія також співпрацює з поліцією та іншими органами влади.

На сайті компанії вказано, що Coral Adventurer може розмістити до 120 гостей з 46 членами екіпажу. Лайнер спеціально побудували для доступу до віддалених районів узбережжя Австралії, він також оснащений невеликими човнами, які використовуються для перевезення пасажирів на одноденних екскурсіях.