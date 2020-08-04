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В Министерстве здравоохранения напомнили правила пересечения границы иностранцами.

Как передает УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил: «Если гражданин другой страны прилетает в Украину из страны, отнесенной к «красной» зоне, то ему требуется самоизоляция или обсервация ... Чтобы прекратить самоизоляцию или обсервацию, он может либо сдать тест ПЦР уже в Украине, или другим способом, если он сдал соответствующий тест за рубежом за 48 часов до того, как пересек границу, и он негативный».

Степанов уточнил, что такое нововведение позволяет максимально либерализовать правила пересечения границы для иностранцев.

Кроме того, постановление Кабинета министров предусматривает наличие у путешественников страхового полиса, который покроет возможные расходы на лечение COVID-19. Туристам из стран «зеленой» зоны достаточно иметь только полис медстрахования, отметил Степанов.


Напомним, с 3 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.
ForUm

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