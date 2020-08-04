Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман опроверг информацию СМИ о том, что у него диагностировали коронавирус нового типа COVID-19. Об этом он нависал на своей странице в Facebook.

«В связи с огромным количеством звонков и вопросов, поступающих ко мне и от одесситов, и от наших международных партнеров, хочу заявить: информация, которая тиражируется в СМИ о том, что у меня подтвержденный диагноз «коронавирус» является ошибочной», – сообщил Вугельман.

Он отметил, что контактировал с человеком, у которого диагностировали COVID-19, но тесты показали отрицательный результат.

«Повторю еще раз: я контактировал с лицом, в которой этот диагноз был подтвержден, в связи с чем сейчас нахожусь на самоизоляции. Мой экспресс-тест дал отрицательный результат. ПЦР-тест, который сдавал на прошлой неделе-отрицательный, завтра утром сдаю повторный», — отметил заместитель мэра Одессы.

Ранее о том, что коронавирус подтвердили у заместителей мэра Одессы Геннадия Труханова Дмитрия Жемана и Павла Вугельмана сообщило местное издание «Думская».