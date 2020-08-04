На период действия карантина Министерство юстиции позволило свидания осужденным и лицам, взятым под стражу, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, сообщает пресс-служба Минюста.

«Осужденным и лицам, взятым под стражу, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах ГУИС Украины, с 27 июля на период действия карантина разрешены краткосрочные свидания», - говорится в сообщении.

Как уточняется, свидания разрешены с защитниками и адвокатами или другими специалистами в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, родственниками или другими лицами.

В то же время отмечается, что краткосрочные свидания предоставляются исключительно при условии использования указанными лицами респираторов (без клапана выдоха) или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, и отсутствии в них на момент свидания признаков инфицирования COVID-19.

В ведомстве подчеркивают, что краткосрочные свидания проводятся исключительно через сплошное разграничительное стекло и переговорное устройство и с соблюдением противоэпидемических правил.

Кроме того, информируют в Минюсте, осужденным разрешены краткосрочные свидания с родственниками или другими лицами с использованием средств IP-телефонии или через глобальную сеть Интернет Скайп в специально оборудованных помещениях, в соответствии с порядком, определенным Министерством юстиции.