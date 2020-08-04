также в разделеОбщество
Чиновника Харьковской ОГА задержали на взятке в 1,32 миллиона
Дело Гандзюк: Суд оставил Мангера под стражей 10
Львов не будет ужесточать карантин 10
В Украине продолжаются клинические испытания четырех препаратов от COVID-19 9
Поезда будут останавливаться в «красной зоне» для высадки пассажиров 16
Сотрудник Минветеранов требовал от участника АТО 360 тысяч взятки 10
МИД: На норвежском лайнере со вспышкой коронавируса украинцев нет 12
Укрзализныця обещает компенсацию избитой в поезде девушке 20
В Минздраве объяснили, как регион может выйти из «красной» зоны 47
Ляшко назвал ситуацию с прививками в Украине «не очень утешительной» 23
Минздрав ожидает второй волны COVID-19 осенью 32
Минздрав озвучили правила въезда иностранцев из «красной» и «зеленой» зон 90
В Украине за сутки – 1061 новый случай коронавируса 25
Избиение девушки в поезде: Укрзализныця уволила пять сотрудников 64
Заместитель мэра Одессы заявил, что не болен COVID-19 11
У избитой в поезде женщины ухудшилось состояние здоровья 42
Степанов рассказал, чем грозит «красным» регионам отказ от усиления карантина 47
3 августа. Картина дня 22

На период действия карантина Министерство юстиции позволило свидания осужденным и лицам, взятым под стражу, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, сообщает пресс-служба Минюста.

«Осужденным и лицам, взятым под стражу, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах ГУИС Украины, с 27 июля на период действия карантина разрешены краткосрочные свидания», - говорится в сообщении.

Как уточняется, свидания разрешены с защитниками и адвокатами или другими специалистами в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, родственниками или другими лицами.

В то же время отмечается, что краткосрочные свидания предоставляются исключительно при условии использования указанными лицами респираторов (без клапана выдоха) или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, и отсутствии в них на момент свидания признаков инфицирования COVID-19.

В ведомстве подчеркивают, что краткосрочные свидания проводятся исключительно через сплошное разграничительное стекло и переговорное устройство и с соблюдением противоэпидемических правил.

Кроме того, информируют в Минюсте, осужденным разрешены краткосрочные свидания с родственниками или другими лицами с использованием средств IP-телефонии или через глобальную сеть Интернет Скайп в специально оборудованных помещениях, в соответствии с порядком, определенным Министерством юстиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги