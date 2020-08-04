Верховный суд Польши в понедельник, 3 августа, признал действительными результаты президентских выборов, согласно которым победу с минимальным перевесом одержал действующий глава государства Анджей Дуда. Жалобу штаба соперника Дуды во втором туре выборов - мэра Варшавы Рафала Тшасковского из либерально-консервативной партии "Гражданская платформа" - суд отклонил, сообщает DW.

При этом суд признал обоснованность 93 из 5800 жалоб избирателей на нарушения в ходе выборов, однако заявил, что эти нарушения не оказали решающего влияния на результат голосования.

Во втором туре выборов президента Польши, состоявшемся 12 июля, Анджей Дуда, представлявший правящую партию "Закон и справедливость", набрал 51 процент голосов. Его соперника, Рафала Тшасковского, поддержали 49 процентов избирателей.

Претензии оппозиции по организации выборов в Польше

Избирательный штаб Тшасковского требовал аннулировать результаты выборов на основании того, что, по мнению оппозиции, общественно-правовые СМИ Польши односторонне освещали предвыборную гонку, а для продвижения Дуды использовались государственные ресурсы.

Комментируя эту жалобу, Верховный суд Польши заявил, что обвинения были сформулированы слишком расплывчато и не имели убедительных доказательств.

Напомним, действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, свидетельствуют предварительные результаты голосования.