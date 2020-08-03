В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира одной из рот Управления патрульной полиции в Харьковской области. Полицейский обвиняется в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Следствием установлено, что 13 февраля около 3:00 во время преследования автомобиля марки «Subaru Forester» патрульный без предупреждения применил табельное оружие и сделал 3 выстрела по автомобилю, два с которых попали в пассажира, сидевшего на заднем сиденье.

По заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил тяжелые телесные повреждения в виде сквозного пулевого ранения грудной клетки и пулевого ранения брюшной полости. Кроме этого, полицейский понимал, что водитель «Subaru Forester» своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.