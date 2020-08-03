31 июля НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, при которой ООО «Аркона Газ-Энергия» получила право на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцького газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.) по искусственно заниженной стоимости.

В результате государство не получило 196,8 млн грн, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Среди подозреваемых:

бывший заместитель директора по производству, экономики и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ);

бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ;

эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор ООО «НПФ« Проект-Нафтогаз»;

экс-директор ООО «Аркона Газ-Энергия»;

ведущий инженер ООО «НПФ« Проект-Нафтогаз»;

главный инженер ООО «НПФ« Проект-Нафтогаз».

Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 («Служебный подлог») и ч .2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

Круг задействованных в совершении преступления не является исчерпывающим: детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы.

Как выяснило следствие, в течение 2016 ООО «Аркона Газ-Энергия» неоднократно и безуспешно обращалось в Государственную службу геологии и недр Украины за получением специального разрешения на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцького газоконденсатного месторождения без проведения аукциона. Однако впоследствии состав владельцев компании изменился – государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.

В апреле 2017 Полтавский областной совет согласовал Госгеонедра предоставлении ООО «Аркона Газ-Энергия» без проведения аукциона специального разрешения на геологическое изучение месторождения. После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона. Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн. При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200,6 млн грн.

Расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи специального разрешения на пользование недрами составляет 196,8 млн грн, что и составляет размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года. Основаниями для начала расследования стали заявление народного депутата Украины Виталия Куприя и сюжет программы журналистских расследований «Схемы».