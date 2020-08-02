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С начала 2020 года в Украине на водоемах погибли уже около 800 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 2 августа.

«По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети. Спасено около 250 человек, в том числе более 30 детей», - сказано в сообщении.

«К сожалению, статистика свидетельствует о том, что граждане пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Ведь взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов», - добавили спасатели.

Также накануне выходных спасатели провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде, в частности в Донецкой, Полтавской и Хмельницкой областях.
ForUm

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