За сутки пятницы, 31 июля, в Черновицкой области зафиксировали 89 случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель за последние несколько недель.

Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

«89 случаев за сутки — это самый высокий показатель за последние несколько недель. Кроме того, Кицманский район попал в красную зону по уровню распространения вируса», — написал председатель Черновицкой ОГА на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в течение суток на Буковине от нового заболевания выздоровел 91 пациент.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, за минувшие сутки в области зафиксирован один летальный случай, связанный с COVID-19. С подозрением на коронавирус умерла 60-летняя жительница Герцаевского района, которая имела двустороннюю пневмонию и сопутствующие заболевания — сахарный диабет, гипертонию, ишемию, а также избыточный вес.

Как уточняется, по состоянию на 31 июля в больницах Буковины находятся 308 человек. Из них у 179 пациентов подтверждено коронавирус, остальные — с подозрением. 34 пациента находятся в тяжелом состоянии.

«Из них в реанимации — 29, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 1», — сообщили в ОГА.

Всего с начала вспышки коронавируса на Буковине заразились 5964 человека. Среди них 216 человек умерли от осложнений заболевания, тогда как 4521 — выздоровели.

Напомним, в Украине снова зафиксировано более тысячи новых случаев COVID-19.