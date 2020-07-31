Законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам вводит законодательную норму, согласно которой работодателю рекомендуется предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии», - сказал Жовква.

По словам заместителя руководителя ОП, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. Кроме того, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

«Согласно Конституции, Украина является демократическим и правовым государством, гарантирует соблюдение основных прав человека. Одним из них является право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Статья 35 Конституции Украины подчеркивает, что это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность», - подчеркнул Жовква.

Он отметил, что Украина выбрала главным вектором внешней политики европейской интеграции.

«В странах Европейского Союза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений. В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям», - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Жовква отметил, что именно поэтому приобретает актуальность законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

«Философией этого документа является построение в Украине мультиконфесийного толерантного общества открытого типа. Ведь именно такие принципы воплощены в развитых демократических странах», - сказал он.