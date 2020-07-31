Государственное бюро расследований сообщило о закрытии так называемого дела о Томосе, однако не указало, кто будет нести ответственность за трату государственных ресурсов на его расследование. Об этом заявил адвокат пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Игорь Головань.

«Более восьми месяцев ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили. И вынуждены были закрыть явно не потому, что отсутствие события преступления очевидно для всего мира. Если бы ГБР действительно руководствовалась в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации. «Дело о Томос» стала публичным, а выглядеть идиотами никому не хочется, даже несмотря на давление из президентского офиса», - написал он в Facebook.

«Однако, сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность за многомесячные траты государственных ресурсов на «расследование» явно пустого дела?» - подчеркнул Головань.

Он отметил, что «есть еще десятки таких же пустых производств, которым десятки следователей и прокуроров возятся скоро полтора года, тратя миллионы и миллионы гривен налогоплательщиков исключительно с целью продолжения политически мотивированных преследований лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко».

«Они надеются остаться безнаказанными. Но отвечать придется. И по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все», - пообещал адвокат.

Напомним, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко относительно отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.