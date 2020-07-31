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Генпрокурор Ирина Венедиктова неделю не отвечает на просьбу следствия инициировать отстранение судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в создании преступной организации и захвате власти.

Об этом свидетельствуют ответы Национального антикоррупционного бюро и Офиса генерального прокурора на запросы Украинской правды.

По закону, отстранить судей от должностей имеет право Высший совет правосудия. Инициировать этот процесс может генпрокурор или его заместители.

В НАБУ сообщили, что 24 июля направили в Офис генпрокурора ходатайство об отстранении 7 подозреваемых судей ОАСК.

По состоянию на 28 июля, когда формировался ответ на запрос УП, следствию ничего не было известно о результатах рассмотрения их ходатайства.

По данным УП, по состоянию на 31 июля, через неделю после направления ходатайства, Венедиктова не ответила детективам.

УП обратилась в Офис генпрокурора с запросом, подавалось ли ходатайство об отстранении судей, а если нет, то по какой причине.

У Венедиктовой ответили, что, во-первых, эта информация «является сведениями досудебного расследования», которые «относятся к тайне следствия».

Во-вторых, в Офисе генпрокурора сказали, что «закон не предусматривает предоставление разъяснений» в ответе на запрос, публичная информация «должна быть заранее готовым, зафиксированным продуктом», поэтому ответить на вопрос УП «нет возможности».

СМИ сообщали, что Венедиктова заблокировала расследование в отношении ОАСК, ликвидировав группу прокуроров по делу.

Напомним, ранее Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.
ForUm

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