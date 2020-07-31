Генпрокурор Ирина Венедиктова неделю не отвечает на просьбу следствия инициировать отстранение судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в создании преступной организации и захвате власти.
Об этом свидетельствуют ответы Национального антикоррупционного бюро и Офиса генерального прокурора на запросы Украинской правды.
По закону, отстранить судей от должностей имеет право Высший совет правосудия. Инициировать этот процесс может генпрокурор или его заместители.
В НАБУ сообщили, что 24 июля направили в Офис генпрокурора ходатайство об отстранении 7 подозреваемых судей ОАСК.
По состоянию на 28 июля, когда формировался ответ на запрос УП, следствию ничего не было известно о результатах рассмотрения их ходатайства.
По данным УП, по состоянию на 31 июля, через неделю после направления ходатайства, Венедиктова не ответила детективам.
УП обратилась в Офис генпрокурора с запросом, подавалось ли ходатайство об отстранении судей, а если нет, то по какой причине.
У Венедиктовой ответили, что, во-первых, эта информация «является сведениями досудебного расследования», которые «относятся к тайне следствия».
Во-вторых, в Офисе генпрокурора сказали, что «закон не предусматривает предоставление разъяснений» в ответе на запрос, публичная информация «должна быть заранее готовым, зафиксированным продуктом», поэтому ответить на вопрос УП «нет возможности».
СМИ сообщали, что Венедиктова заблокировала расследование в отношении ОАСК, ликвидировав группу прокуроров по делу.
Напомним, ранее Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.
НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.
17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».
Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.
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