Кремль ожидает, что задержанные в Беларуси в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.

«Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», - сказал Песков. Он назвал однозначным, что «безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

«Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», - еще раз отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он при этом не стал отвечать на вопрос, считают ли в Москве это дело политически мотивированным.

В Кремле также «весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам». «Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

«Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Беларусью или с белорусскими делами», - сказал представитель Кремля, отметив, что эти россияне – сотрудники частного охранного предприятия, они опоздали на самолет и ждали вылета, «у них были билеты в Стамбул».

«Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отрицательно ответил на вопрос, были ли уже контакты президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко – после задержания россиян. «Контактов двух президентов не было, они пока не созванивались», - сказал представитель Кремля, отметив, что сейчас необходимые контакты осуществляются по линии МИД и посольства РФ в Минске.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.

Украина начала консультации с Республикой Беларусь об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.