Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» по дополнительной государственной поддержке на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19 )». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает, что государство выкупает 90% путевок «Артека» и «Молодой гвардии», остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц. Кроме того, государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, приобретение горюче-смазочных материалов во время карантина.

Согласно пояснительной записке к документу, в связи с отменой в детских центрах «Артек» и «Молодая гвардия» с 13 марта по настоящее время трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5098 детей, государство в соответствии с действующими договорами о закупке услуг оздоровления и отдыха в этих учреждениях не осуществило закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57866791 грн.

Закон позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений.