У тимчасово окупованому Криму батьки дітей повідомляють про скасування частини змін і заїздів до міжнародного дитячого центру "Артек". За їхніми словами, окремі групи дітей не допустили до табору без пояснення причин.

Як повідомляють батьки, один із автобусів із дітьми, який прямував до "Артеку", розвернули до Керчі. Про зміну маршруту рідним повідомили самі діти, інформує Telegram Ксенії Собчак.

"Сьогодні мав бути заїзд зміни, без пояснення причин "Артек" відмовився приймати частину дітей. Діти змушені ночувати в Керчі в якомусь коледжі", – розповіла мати одного з відпочивальників.

У соціальних мережах також з'явилася інформація про можливе скасування інших заїздів. За непідтвердженими даними, організаторів нібито попередили про можливе повернення дитячих груп до місць проживання.

Ще одна жінка повідомила, що її сина мали відправити до табору "Арт-квест", однак напередодні їй заявили про скасування зміни.

Тим часом призначений Росією глава окупаційної адміністрації Криму Сєрґєй Аксьонов оголосив, що з 22 червня до 1 вересня на півострові забороняється бронювання місць та прийом організованих дитячих груп у таборах.

"Прошу поставитися з розумінням до встановлених обмежень. У цій ситуації ці заходи необхідні для забезпечення громадської безпеки", – заявив Аксьонов.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти перетворили дитячий центр "Артек" на пропагандистський "волонтерський" осередок, де дітей залучають до допомоги російській армії.

Нагадаємо, 10 червня 2025 року президент Володимир Зеленський увів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти міжнародного дитячого центру "Артек", розташованого в окупованому Криму, а також проти низки інших організацій та фізичних осіб.