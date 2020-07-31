По состоянию на 10:00 31 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 189 человек, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Всего за время пандемии выздоровели - 616 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 538 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 57 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19.

Напомним, по состоянию на 31 июля в Украине зафиксировано 1090 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.