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Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с исполнения гимна Украины. Также его рекомендовано выполнять во время проведения торжественных мероприятий. Соответствующее решение поддержали 64 депутата на пленарном заседании 30 июля, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице», - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

Согласно правовому заключению Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать выполнение Государственного гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять гимн, но никоим образом не обязывает это делать.
ForUm

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