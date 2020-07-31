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Следователем Главного следственного управления ГБР начато уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц в составе следователя территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, оперуполномоченного Полтавского управления Департамента Внутренней безопасности Национальной полиции и гражданской лица, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, вышеуказанные лица требовали от гражданина 80 тыс. долларов США за совершение давления на следователей Нацполиции. Таким образом его вводили в заблуждение, сообщив, что часть из указанной суммы якобы должны были передать руководству ГБР для активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских.

30 июля следователи ГБР, совместно с Управлением обеспечения личной безопасности, задержали трех человек, а именно следователя теруправления ГБР, расположенного в городе Полтаве, оперуполномоченного Полтавского управления Национальной полиции и гражданское лицо после получения ими части обусловленной неправомерной выгоды – 40 тыс. долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в мошенничестве и получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 и УК Украины) и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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