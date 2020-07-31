В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция «Зубр-2020», сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Такие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Беларусь происходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств.

Нынешние мероприятия продлятся до конца октября.

После подготовительного этапа пока проходит основной этап операции. В частности, происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе. Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.

Происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе через общий контактный пункт «Житомир-Пинск».

Кроме того, вчера пограничники Беларуси сообщили Государственную пограничную службу Украины о том, что органами Государственного пограничного комитета РБ проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в т.ч. в рамках совместной специальной пограничной операции «Зубр-2020», путем принятия дополнительных мер контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.

Украинские пограничники учли данную информацию в оперативно-служебной деятельности.

Напомним, власти Беларуси из-за задержания под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера усилили охрану границы.