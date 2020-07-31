Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность должностных лиц Государственного учреждения «Херсонский областной лабораторный центр Минздрава Украины», причастных к приобретению некачественных медсредств для диагностики COVID-19 молекулярно-генетическим методом, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии, госучреждение заключило договор с одной из коммерческих структур на поставку 35000 единиц тест-систем. Установлено, что приобретенные средства являются не рекомендованными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории «Центра общественного здоровья Минздрава Украины».

Противоправная деятельность должностных лиц могла привести к некорректным результатам диагностирования, что грозило здоровью граждан, а также нанесла бюджетных потерь более чем на 2 миллиона гривен.

Для граждан, которых диагностировали некачественными медсредствами, проведено повторное исследование состояния их здоровья с использованием тестов, утвержденных «Центром общественного здоровья МЗ Украины».

По материалам СБУ Херсонской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились под процессуальным руководством Херсонской местной прокуратуры.