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Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает проведения кадровых перестановок. Все кадровые изменения будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Кравчук заявил в комментарии РБК-Украина.

Как рассказал Кравчук, в понедельник, 3 августа, состоится встреча с украинской делегацией, на которой обсудят дальнейшие шаги. Однако решение по кадровым изменениям, по его словам, должно зависеть не только от его мнения.

«В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я исхожу из того, что группа, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги и мы начинаем жизнь не с «чистого листа», начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, будут какие-то изменения. Я не исключаю (кадровые изменения. - Ред.), но прямо сейчас мы такой задачи не ставим», - пояснил он.

Кроме того, на вопрос, когда может состояться очередное заседание ТКГ, Кравчук ответил, что пока у него нет ответа.

«В понедельник мы встретимся группой, вернее, украинской делегацией. А когда встреча Трехсторонней группы - зависит только от Украины. Пока что, такого ответа нет», - добавил первый президент.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).
ForUm

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