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Заболеваемость COVID-19 в Украине растет не только за счет увеличения количества тестирования, одной из причин может быть скопление людей на курортах.

Такое предположение сделала врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская, сообщает Укринформ.

По ее словам, «идет реальное увеличение количества больных».

«В некоторых регионах... увеличивается количество тяжелых больных. А с чем это связано? Это может быть связано с естественными свойствами самого вируса, о котором мы еще мало что знаем, это может быть связано с тем, что люди поехали в Одессу, в Одессе тоже стационары переполнены на сегодняшний день», - сказала она.

Также Голубовская отметила, что, возможно, украинцы, которые отдыхают в Одессе, где массовое скопление людей, потом могут «перевозить» болезнь в регионы.

Инфекционист подчеркнула, что желаемого спада уровня заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине от летней жары не наблюдается.

«Самое главное, что мы ожидали, что когда будет жарко, его (коронавируса – ред.) будет меньше, мы не видим этого. Поэтому я считаю, что нам... надо готовиться к худшему сценарию. Стационары готовить, бригады докторов, у нас на сегодняшний день инфекционистов не хватает», - сказала она.

В то же время Голубовская отметила, что в Украине совсем неплохо справляются с противодействием коронавирусной инфекции: «все очень устали, но на сегодняшний день ми себя чувствуем уверенней, чем в марте».

Также Голубовская опасается возможного осеннего роста заболеваемости, потому что по «опыту» прошлых эпидемий и пандемий он был в несколько раз хуже: «но тогда по логике сегодня не должно быть такого роста заболеваемости».

Напомним, по состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждено 68 794 случая COVID-19, за последние сутки – 1197.
ForUm

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