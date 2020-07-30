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В пятницу, 31 июля, в западных и северных областях в течение дня ожидается + 21 + 25 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет оседать –  + 26 + 30 градусов.

Дожди с грозами и даже местами ливни со шквалами пройдут на Прикарпатье, на Востоке и в южной части.

Остальные территории – в сухой погоде, разве вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди.  

В Киеве завтра зайдет свежий северный воздух, ожидается около +22 градусов.  
ForUm

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