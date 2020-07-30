также в разделеСтолица
Полиция задержала «минера» станции метро «Вокзальная» 11
Подозреваемых в совершении терактов в Киеве взяли под стражу 11
COVID-19: В Киеве – антирекорд за весь период пандемии 31
В центре Киева появится новая пешеходная зона 25
Кличко рассказал, сколько длится лечение от коронавируса 18
За сутки коронавирус подтвердили еще у 132 киевлян 28
Под Радой часть дороги ушла под землю 34
СБУ заявила о задержании организаторов серии взрывов в Киеве 32
Еще семь участков в Киеве объявили ландшафтными заказниками 21
В Киеве задержали водителя, который возил пассажиров «под мухой» 20
В Лукьяновском СИЗО обнаружили коронавирус 19
В Киеве больше не будет улицы Российской 33
Киевсовет откроет свой двор для парковки авто в выходные и праздники 16
Киевсовет сделал шаг к возвращению Протасова Яра в собственность общины 15
Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях 62
Еще 110 жителей Киева заболели коронавирусом 23
Три района Киева остались без света 41
В Киеве двое парней угнали маршрутку и катались на ней по городу 22

Власти Киева предложили выдающемуся художнику современности Ивану Марчуку создать его музей за городской счет. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, эта инициатива появилась после того, как был введен мораторий на строительство в буферных зонах «Софии Киевской» и «Киево-Печерской лавры». Фактически это стало официальным запретом строительства частного дома, где, в том числе, должен находиться музей Ивана Марчука.

«Мультифункциональное здание с огромной парковкой, офисными помещениями и ресторанами не может быть построено на склонах Днепра. А именно в этом помещении должен находиться музей Марчука. Кроме того, эта территория подпадает под буферную зону Национального заповедника «София Киевская» и там запрещено какое-либо новое строительство. Поэтому информация, что город отсудил у художника сумму в 6 млн гривен, некорректна. Участок, о котором идет речь, уже более 10 лет в аренде у частной структуры, и ни одно строительство там так и не было начато», - пояснил чиновник.

В то же время, по его словам, город открыт для прямого диалога с художником.

«И учитывая, что строить на этой территории нельзя, вместе с Департаментом коммунальной собственности и Департаментом культуры мы разработали варианты, где можно разместить музей с учетом расположения на лучших туристических маршрутах», - отметил Мондриевский.

Для реализации проекта «Музей Ивана Марчука» за средства города необходимо выполнение определенных условий, а именно: картины должны быть переданы в Государственный музейный фонд Украины. В дальнейшем они будут храниться в одном из музеев города Киева, а после создания персонального музея художника станут основой его коллекции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2952 грн.
10
Теги