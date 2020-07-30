Власти Киева предложили выдающемуся художнику современности Ивану Марчуку создать его музей за городской счет. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, эта инициатива появилась после того, как был введен мораторий на строительство в буферных зонах «Софии Киевской» и «Киево-Печерской лавры». Фактически это стало официальным запретом строительства частного дома, где, в том числе, должен находиться музей Ивана Марчука.

«Мультифункциональное здание с огромной парковкой, офисными помещениями и ресторанами не может быть построено на склонах Днепра. А именно в этом помещении должен находиться музей Марчука. Кроме того, эта территория подпадает под буферную зону Национального заповедника «София Киевская» и там запрещено какое-либо новое строительство. Поэтому информация, что город отсудил у художника сумму в 6 млн гривен, некорректна. Участок, о котором идет речь, уже более 10 лет в аренде у частной структуры, и ни одно строительство там так и не было начато», - пояснил чиновник.

В то же время, по его словам, город открыт для прямого диалога с художником.

«И учитывая, что строить на этой территории нельзя, вместе с Департаментом коммунальной собственности и Департаментом культуры мы разработали варианты, где можно разместить музей с учетом расположения на лучших туристических маршрутах», - отметил Мондриевский.

Для реализации проекта «Музей Ивана Марчука» за средства города необходимо выполнение определенных условий, а именно: картины должны быть переданы в Государственный музейный фонд Украины. В дальнейшем они будут храниться в одном из музеев города Киева, а после создания персонального музея художника станут основой его коллекции.