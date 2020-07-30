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Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 199 жителей Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Это самое большое количество за весь период пандемии. На сегодня в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - сообщил он.

Среди заболевших 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и две девочки – семи и 16 лет. А также 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет и три мальчика от трех до 12 лет.

«Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания», - отметил мэр Киева.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 95, Деснянском - 28, Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах - по 14 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждено 68 794 случая COVID-19, за последние сутки – 1197.
ForUm

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